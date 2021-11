Appel à témoins pour meurtre et tentative de meurtre à Montignies-sur-Sambre en août 2020

Un appel à témoins a été lancé, ce mardi, dans le cadre d’un meurtre et d’une tentative de meurtre commis le 24 août 2020 dans la rue 't Serclaes de Tilly à Montignies-sur-Sambre (Charleroi). Le parquet de Charleroi a confirmé qu’aucun suspect n’a encore pu être interpellé dans ce dossier.



Ce jour-là vers 21h30, un homme de 47 ans, venu rendre visite à son frère, a perdu la vie après avoir été touché par plusieurs coups de feu. Ceux-ci émanaient d’un suspect qui a fait irruption dans l’allée de garages de l’immeuble avant d’ouvrir le feu à plusieurs reprises en direction des deux hommes. Le frère de la personne décédée est parvenu à se réfugier chez un voisin.



Les enquêteurs ont découvert que deux individus, armés et cagoulés, s’étaient cachés dans des buissons jouxtant une allée en pavés rejoignant la rue 't Serclaes de Tilly quelques instants avant la scène de tirs. Ces deux suspects ont pris la fuite en empruntant la même allée pour ensuite regagner la rue Bois Monseu. Avant les faits, un véhicule de marque BMW, série 1 de couleur blanche munie de jantes noires, a déposé les auteurs à proximité des lieux et a pris la fuite en direction du centre de Montignies-sur-Sambre.



Dans le cadre de cette enquête, il est demandé aux personnes qui pourraient donner des informations concernant ce meurtre et tentative de meurtre de se manifester auprès des services de police. "Le juge d’instruction en charge de l’enquête compte sur cet appel à témoins pour tenter d’interpeller les suspects, qui n’ont toujours pas été retrouvés", a précisé le parquet de Charleroi.