A Antoing, la couleur, c'est le rouge depuis 133 ans. En 2012, le PS a tout de même perdu 1 siège... Mais les socialistes gardaient leur majorité absolue avec 13 sièges sur 19.

Pour 2018, Ecolo et Ensemble ont disparu. Les habitants d'Antoing auront le choix entre trois listes: UCA emmené par Samuël Vincent, GO de Jean-Bernard Vivier et le PS du bourgmestre Bernard Bauwens.