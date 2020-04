Annulation du Dour Festival: "c'est vraiment une bonne chose"

Il n'y aura aucun festival cet été. Aucun événement de masse n'aura lieu jusqu'au 31 août 2020. La nouvelle est tombée ce mercredi soir, lors de l'annonce des nouvelles mesures instaurées par le conseil national de sécurité pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Ainsi, le festival de Dour, prévu du 15 au 19 juillet 2020 est annulé. "Une bonne chose", pour l'organisateur Damien Dufrasnes, qui s'explique: "on était demandeurs d'une décision parce qu'on ne savait pas où on allait aller sur cette saison d'été (...) On a pensé aux équipes de monteurs, mais aussi aux bénévoles, aux volontaires, aux artistes, aux festivaliers. On voyait mal comment tous ces gens issus de beaucoup de pays différent allaient pouvoir cohabiter sans prendre de risque".

L'annulation des festivals par les autorités fédérales apporte aussi un certain soulagement aux organisateurs, dans la mesure où les festivités seront de facto annulées pour "cas de force majeure", ce qui ouvre une certaine protection dans les contrats établis avec les fournisseurs et les artistes.

