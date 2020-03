Anderlues et Fleurus : distribution de masques au personnel des soins à domicile

Afin de faire face à la propagation du virus Covid-19 et d’assister le secteur des soins à domicile, la Commune d’Anderlues a pris l’initiative d’acquérir un stock de masques de protection. Ces derniers ont été distribués aux infirmières ce mardi 24 mars. Chaque personne concernée est contactée personnellement afin de venir retirer un lot de masques.



Cette distribution d’un stock limité précède celle qui sera organisée par le Gouverneur de la Province de Hainaut en fin de semaine et pour laquelle le ministre-président de Wallonie Elio Di Rupo et la Ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale, en accord avec la Ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block, ont donné instruction de livrer dans les meilleurs délais plus de 370.000 masques aux infirmier.e.s à domicile. Ce qui correspond à 50 masques par professionnel du secteur.



Ce mardi 24 mars également, les services communaux d’Anderlues ont distribué 18.000 masques auprès des institutions communales telles que les homes pour personnes âgées, les homes pour personnes handicapées, les maisons d’accueil, le CPAS, le secteur d’aide et soins à domicile, etc.



Les autorités communales précisent bien que cette distribution a été réalisée suivant les directives strictes du Gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq.