Aménagements routiers prévus pour sécuriser la Rue du Port (N581) à Marchienne-au-Pont

Un communiqué du député régional Ecolo Christophe Clersy nous apprend ce mercredi que des aménagements routiers sont prévus pour sécuriser la N581 qui s’appelle aussi Route Latérale ou Rue du Port entre Charleroi et Marchienne-au-Pont.



Entre 2014 et 2018, 61 accidents y ont eu lieu occasionnant des blessures, parfois très graves, à 97 personnes et causant la mort d’un motocycliste.



Selon le communiqué, la ministre wallonne de la Sécurité routière, Valérie De Bue (MR) a signalé qu’une réunion de la commission de sécurité routière à ce sujet s’était tenue en décembre dernier. Et que des aménagements physiques vont être placés afin d’abaisser la vitesse pratiquée par les automobilistes sur cette route. Ce sera notamment le cas au niveau du virage où différents accidents se sont produits. Il y sera procédé à la réduction des bandes de circulation au moyen de marquages, de la neutralisation de la bande centrale et de la pose de potelets sur cette bande. Des travaux pour le renouvellement du marquage de la N581 sont également programmés et ils seront probablement effectués dans le courant du mois d’août.



Quant au carrefour avec la rue Jules Jaumet, là où des travaux de voirie sont en cours, toujours selon le communiqué du député régional, il devrait être sécurisé par la Ville de Charleroi. Des pistes cyclables devraient aussi être réaménagées dans le cadre du projet vélo-route de Charleroi.