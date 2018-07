Altercation entre des agriculteurs et des gens du voyage à Marcinelle

Un incident a éclaté, le weekend dernier, entre des gens du voyage et une famille de fermiers à Marcinelle (Charleroi). Selon La Nouvelle Gazette qui raconte cette histoire dans son édition de ce mardi matin, des caravanes ont tenté de s'installer dans un champ. Les propriétaires des lieux se sont interposés et la confrontation a mal tourné.

D'habitude, les gens du voyage s'installent sur un terrain vague du côté de la cité Parc. Mais cela n'est plus possible à cause de plusieurs tas de terre qui bloquent l'entrée.

Alors les caravanes ont cherché un autre terrain un peu plus loin. Et ils ont trouvé une pâture dont les propriétaires n'ont pas vu d'un bon oeil l'installation sans autorisation de ces voyageurs.

Le père et le fils se sont interposés avant que le ton ne monte puis les cris et les coups. Des coups de clubs de golf et des coups de pieds notamment.

Alertés par des riverains, des policiers se sont rendus sur place dans une vingtaine de combis.

Les caravanes sont finalement reparties et la police a saisi une voiture.

Quant aux agriculteurs, ils ont installé des vaches dans la prairie pour éviter la visite d'autres voyageurs.