Altéo Mons/Wallonie Picarde: devenez volontaire!

Vous avez envie de rendre service, de vous rendre utile et de faire de belles rencontres? L'asbl Altéo recherche des bénévoles pour les régions de Mons, Tournai et Mouscron notamment. Altéo, partenaire de la Mutualité Chrétienne, compte parmi ses activités un service Transport et Accompagnement qui répond à des demandes de particuliers âgés ou non, valides ou non, résidant aussi en maison de retraite mais l'association est en manque de bénévoles pour l'instant. "Nous devons refuser des demandes" nous explique Nathalie Marcon, responsable pour Mons, "il y a des endroits, des villages où nous n'avons plus de volontaires à proximité et cela impacte de nombreuses personnes."