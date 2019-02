Aller à l'école à vélo: bon pour la planète mais pas pour le cœur de certains parents

On est jeudi... Nouvelle journée de mobilisation des jeunes pour le climat.

La 5ième du nom. Cette fois-ci les élèves et les étudiants se donnent rendez-vous pour marcher à Louvain dans le Brabant flamand. c'est là que devrait avoir lieu la plus grandes actions du collectifs "Youth for Climate".

Mais on annonce aussi de nouvelles manifestation à Bruxelles, Liège, Mons mais aussi une marche à Arlon ou encore des actions de sensibilisation au réchauffement climatique dans de nombreuses écoles.

Les jeunes, vous faites quoi pour le climat?

Mais que font les jeunes concrètement pour le climat? C'est une question qui revient régulièrement.

A l'Institut Saint-André à Tournai, le projet pédagogique est tourné vers demain. Le potager alimente la cantine. Le tri est poussé à son maximum. Le vélo revient à la mode aussi. Les classes vertes s'organisent sur deux roues, des parkings spéciaux existent. Le sous-directeur, Pascal Mol qui grâce à sa directrice s'occupe essentiellement des questions environnementales à l'école, apprécie que certains élèves se déplacent à vélo. "Je salue les courageux qui le font. Je crois très fort en la valeur de l'exemple. C'est très important dans une école. Je sais qu'on ne peut pas demander ça à tout le monde mais ces élèves-là nous montre que malgré les températures très basses en ce moment, c'est possible de venir à vélo à l'école".