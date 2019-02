Aldi de Jurbise: la Région wallonne rend un avis défavorable

En janvier dernier, le Collège communal de Jurbise rendait un avis négatif sur le projet d’implantation d’un magasin Aldi en bordure de la Route d’Ath à Erbisoeul. Aujourd'hui, la décision de la Région wallonne tombe comme un couperet à ce projet commercial. L'avis est défavorable. Le collège de la bourgmestre Mr Jacqueline Galant insiste: la consultation menée auprès des riverains aura pesé lourd aussi dans la balance. il y a quelques semaines, la commune justifiait son avis : "L'Aldi pourrait générer une augmentation des risques pour la sécurité des enfants fréquentant l’école voisine, de leurs parents et des enseignants. Mais aussi provoquer un accroissement des risques pour la sécurité des usagers de la Route d’Ath dans sa configuration et ses aménagements actuels suite à l’entrée et la sortie des clients dans le site concerné. Enfin l'Aldi pourrait avoir une incidence dans l’implantation sur la fluidité du trafic de la Route d’Ath et plus particulièrement aux alentours du carrefour de la Route d’Ath et du Chemin du Prince." Ce projet avait soulevé un tollé chez les riverains et l'opposition. La procédure n'est cependant pas terminée. On attend la réaction du groupe Aldi. Un recours est toujours possible.