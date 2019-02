Aiseau-Presles est la seule commune wallonne à posséder sa centrale de biométhanisation

Aiseau-Presles est actuellement la seule commune à avoir sa propre station de biométhanisation en Wallonie. Cette dernière permet de produire de l’électricité et de chauffer plusieurs bâtiments communaux. Ce site, inauguré en 2015, est aujourd’hui présenté comme un exemple pour valoriser ce mode de production d’énergie.



Selon Luc Longin, l’opérateur responsable, la centrale de biométhanisation d’Aiseau-Presles est alimentée par onze agriculteurs de la région : "La centrale fonctionne exclusivement avec des matières agricoles. Dans note cas, il s’agit de fumier bovin, lisier bovin, fiente de poule, du maïs et des issues de céréales. Là pour le moment, il y a encore trois tonnes dedans. Lorsque les trois tonnes auront été introduites, je refais mon chargement pour les 24 heures suivantes."



La matière va se décomposer en générant du méthane. Le bio gaz est alors récupéré pour alimenter une un système de cogénération qui produit de l’électricité et de la chaleur. Frédéric Deyonghe, conseiller en environnement, explique : "L’infrastructure de biométhanisation va permettre d’alimenter en énergie électrique et en énergie thermique les bâtiments communaux que sont le bâtiment administratif, le bâtiment technique et Sambrexpo de manière accessoire."



Jean-Marie Leboutte s’intéresse de près à l'unité d'Aiseau-Presles. Cet agriculteur bio de la région de Marche-en-Famenne voudrait se lancer dans l’aventure de la biométhanisation en investissant dans une installation privée alimentée par du fumier. Son seul problème : malgré les aides publiques et malgré les certificats verts, son projet n’est, pour l’instant, pas intéressant financièrement : "Je ne consomme pas assez d’électricité encore pour dire d’être rentable. Donc, il faut trouver des solutions alternatives qui ne sont pas toujours aussi simples."



L’une des pistes envisagées par Jean-Marie Leboutte serait un projet qui regrouperait plusieurs agriculteurs et qui ne produirait pas uniquement de l’énergie pour sa ferme et son gîte. Il existe actuellement 53 centrales des biométhanisation de différentes tailles en Wallonie.