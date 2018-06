Airwafi : la nouvelle application qui va aider les voyageurs de l'aéroport de Charleroi

Elle s’appelle Airwafi et elle permet de rassembler toutes les infos utiles sur votre vol, sur l'aéroport d'arrivée et, aussi, les éventuelles correspondances ou lignes de bus.

Il s’agit donc d’une nouvelle application qui pourra servir à tous ceux qui passent par l'aéroport de Charleroi. Et, pour Jean-Jacques Cloquet, le patron de l'aéroport, cette application sert à diminuer le stress du voyageur : "Dès le départ de la maison, on pourra être connecté et avoir des informations sur le trafic, sur les possibilités de parking, sur le temps qu’il faut pour passer la sécurité. Donc d’être toujours rassuré, de savoir toujours ce qui va les attendre. Cette application permettra aux gens qui arrivent d’être directement connectés et d’avoir les informations adéquates pour prendre les moyens de transport pour se rendre là où ils doivent aller. L’étape suivante est le travail sur un projet de smart airport qui sera un peu révolutionnaire pour vraiment permettre d’avoir toutes les informations adéquates et de permettre aux passagers d’avoir un planning des parkings disponibles en temps réel par exemple."

L’application Airwafi est téléchargeable sur le site web de la société.