Aidez la nature : cueillez des noisettes !

On le sait, le gouvernement wallon a l’ambition de planter 4.000 kms de haies d’ici la fin de la législature. Et pour planter, il faut des plants… qui proviennent des graines, et donc, des noisettes.

Et c’est là qu’il y a un souci. L’année passée n’était pas "une année à noisettes", comme on dit : il n’y en avait presque pas. Et donc il n’y a quasi pas de plans chez les pépiniéristes. La Région demande donc au public de lui fournir des noisettes, avec leur coquille mais sans la cupule (le petit chapeau végétal qui la relie à l’arbre), non trouées, issues de noisetiers sauvages, si possible un arbre bien développé. Mais pas celui de votre jardin, précise le site de l’opération "yes we plant : "le noisetier que l’on a planté dans son jardin est généralement un "cultivar" c’est-à-dire une sélection d’un pépiniériste pour avoir de plus grosses noisettes. Pour ne pas multiplier ces cultivars en les remettant dans la nature, choisissons donc les noisetiers qui sont installés naturellement et qui se sont adaptés dans nos régions depuis de nombreuses années". La période de récolte est très courte et elle a lieu en ce moment même.

Comment faire parvenir mes noisettes ?

Une fois vos noisettes récoltées, emballées dans du papier ou du carton, il ne reste plus qu’à les répertorier (indiquer le lieu de récolte, votre nom, votre adresse e-mail ou votrenuméro de GSM) et les déposer ou les envoyer dans un point de récolte. Pour le Hainaut, il y en a un à Ghlin, près de Mons. A la Pépinière de Ghlin Rue des Ayettes, numéro 3. Sinon vous pouvez les envoyer par la poste, du côté de Namur, Marche-en-Famenne…. Vous trouvez tous les points de collecte sur le site de la Wallonie.

L’opération "Haie-cureil" se déroule jusqu’au 30 septembre.