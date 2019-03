AGC Glass conçoit les vitres du futur à Gosselies

Dans cette pièce, on mesure donc la qualité de réception des antennes. "C'est un service depuis la conception et le design, de mettre des antennes dans des vitres pour que ces antennes puissent communiquer avec le réseau, d'autres voitures, l'infrastructure, la téléphonie mobile ou encore plus loin avec un feu rouge qui peut communiquer avec le bâtiment. C'est le même fonctionnement que lorsque vous utilisez le bluetooth ou le wi-fi chez vous", détaille le directeur de la branche automobile de AGC Glass Europe, Jean-Marc Meunier.

À Gosselies, c'est dans un nouveau bâtiment que AGC Glass, le leader européen en verre plat, abrite deux chambres anéchoïques. Ces chambres sont à l'image d'un studio d'enregistrement sauf que leur but est différent. Au lieu de contenir les ondes sonores, celles-ci concentrent, grâce à de grosses piques en carbone qui servent de parois, des ondes électromagnétiques pour les diriger vers les vitres d'une voiture.

Dévoilement d'une des chambres anéchoïques d'AGC Glass©RTBF - © Tous droits réservés

Des vitres connectées tous les 150 mètres dans les villes intelligentes

En plus d'améliorer la réception et de favoriser la connexion entre les voitures, cette technologie se veut transparente. Les antennes peuvent se cacher dans les bandes dégivrantes par exemple. Il est bien sûr question d'esthétique, mais aussi de développement, car dans les futures villes dites intelligentes, on pourrait voir des vitres connectées un peu partout grâce à la 5G.

Selon Marc Van Den Neste, vice-président de la recherche et du développement industriel chez AGC Glass, "on va très rapidement se retrouver avec un réseau câblé, un réseau de fibre optique. Il y aura des antennes installées tous les 150 mètres dans les villes. Une bonne manière de mettre des antennes à cette distance-là, c'est dans le verre. Nous proposons donc, par esthétisme, de mettre ces antennes dans les vitres et de les cacher au lieu de les retrouver sur les toits des bâtiments comme nous le voyons aujourd'hui".