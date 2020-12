Affaire Mawda: reprise du procès ce jeudi

Le procès "Mawda" reprend ce jeudi 10 décembre à Mons, avec les plaidoiries de la défense.

La petite fille kurde de 2 ans avait été tuée d'un coup de feu la nuit du 16 mai 2018 lors d'une course-poursuite entre la police et un véhicule transportant des migrants sur l'autoroute E42, à hauteur de Nimy. Le chauffeur de la camionnette, le passeur et le policier qui a tiré sont jugés devant le tribunal correctionnel de Mons. Une peine de 10 ans d’emprisonnement a été requise pour le chauffeur présumé, 7 ans pour le passeur et un an avec sursis pour le policier qui a tiré.

La justice liégeoise examine pour sa part le volet du dossier relatif aux préventions de trafic d’êtres humains. Le dossier a abouti à Liège car un garagiste de Sclessin avait fourni les véhicules utilisés pour les transports. Dans ce volet de l'affaire, les débats ont été reportés au 20 janvier.