Affaire Mawda : le policier sera-t-il condamné en appel ?

Quelle sera la peine finalement infligée au policier montois qui a tué la petite Mawda, âgée de 2 ans ? On devrait le savoir ce 4 novembre avec l’arrêt de la cour d’appel du Hainaut, basé à Mons. En mai 2018, ce policier a tiré sur une camionnette de migrants sur l’autoroute à hauteur de Nimy, blessant mortellement la fillette kurde. On parle bien ici du volet pénal de cette affaire. Avec cette question : le policier a-t-il enfreint la loi ? Mérite-t-il une sanction au regard du Code pénal ? En première instance, le policier montois avait écopé d’un an de prison avec sursis pour avoir utilisé son arme dans un contexte inapproprié.

L’avocate générale avait plaidé qu’il était, dans les circonstances qu’on connaît, le seul policier à avoir fait feu. Les autres policiers n’ont pas tiré. Mais pour la défense, le policier n’est pas coupable d’homicide involontaire, il a juste commis une erreur d’appréciation. Il n’y avait pas d’intention de blesser ou de tuer. Et donc, cela ne justifie pas de sanction pénale. Le policier plaide l’acquittement. Réponse de la Cour attendue ce 4 novembre.