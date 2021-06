Aéroport de Charleroi : un nouveau conseil d’administration face aux défis de l’avenir

C’est une étape importante dans ce qui s’apparente à un plan de sauvetage de l’aéroport de Charleroi qui a été franchie ce jeudi. Les différents actionnaires publics et privés ont signé devant la presse une nouvelle convention par laquelle ils sont liés sur le long terme, et qui est assortie d’un plan stratégique pour les cinq ans à venir. Dans les prochains mois, quarante millions d’euros vont être injectés, en plusieurs étapes, pour relancer l’aéroport. Objectif : retrouver la rentabilité à l’horizon 2024-2025.

Et pour réaliser ce challenge de taille, c’est un nouveau conseil d’administration qui sera à la manœuvre. Présidé par Gilles Samyn, l’ancien bras droit d’Albert Frère, ce CA se caractérise par un nombre moindre de mandats politiques et plus de compétence pour les sept administrateurs publics. C’est, en tout cas, l’analyse faite par Jean-Luc Crucke, le ministre wallon des aéroports. Et, côté privé, c’est l’actionnaire unique Save qui mettra un peu plus la main au portefeuille et qui détiendra donc, à terme, 48,32% des parts.

Alors si l’une des mesures décidées consistera à injecter quarante millions d’euros pour recapitaliser et sortir de l’ornière, il en faudra d’autres pour renouer avec la rentabilité.

Et là, on parle clairement de plan de réduction des coûts. Alors y a-t-il menace sur l’emploi ? Hier face à la presse, Gilles Samyn a été clair : il n’y aura pas de plan social mais il faudra discuter avec les représentants du personnel et étudier toutes les pistes notamment en réorganisation du travail. Et puis il y a aussi les conventions avec les compagnies qui ont été revues, renégociées ou qui le seront bientôt. Avec, en tête, la société Ryanair qui devrait confirmer sur le long terme son ancrage fort carolo. Enfin, il y a l’allongement de la piste qui sera exploitable en fin d’année et qui, à plus long terme, devrait offrir de nouvelles perspectives commerciales.