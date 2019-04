Aéroport de Charleroi: quid du blocage dans les prochains jours?

Nouvelle action des agents de sécurité entre 11h et 14h ce jeudi à l'aéroport carolo. Cette fois, les travailleurs ont empêché les passagers de passer dans la zone sécurisée, à la fois dans le hall des départs et devant le chapiteau, sur le parking. Autrement dit: impossible d'embarquer pour les voyageurs en partance.

Le mouvement est quasiment terminé, non sans heurt. Les passagers, énervés, ont donné de la voix. Des voyageurs pressés de partir, d'enregistrer leurs bagages, de passer les contrôles... D'autres déçus de devoir rentrer chez eux... Et enfin ceux qui attendent un remboursement.

Et demain?

Mais si le travail a repris, c'est uniquement parce qu'un petit groupe d'agents l'ont décidé. La situation est inchangée. Les travailleurs ne digèrent toujours pas le projet d'accord négocié entre syndicats et direction. Ce sont les sursalaires du WE et les primes de garde qu'ils souhaitent voir revues à la hausse.

Alors qu'en est-il de l'avenir du mouvement? A la veille des vacances de Pâques, la question se pose. Du côté de la direction de l'aéroport, on prie pour que cette grève spontanée ne se reproduise pas dans les jours qui viennent. "Nous appelons au bon sens de la direction de Securitas", précise Vincent Grassa, porte-parole de l'aéroport carolo. "Dès demain, des milliers de voyageurs devront à nouveau passer les contrôles de sécurité et nous tenons à ce que ces voyageurs puissent partir sereinement".

Dès demain, 14 000 passagers sont attendus à l'aéroport carolo, pour le début des vacances.