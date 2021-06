Aéroport de Charleroi : les syndicats rassurés par le ministre Crucke sur les salaires et l’emploi

Le torchon brûlait depuis un bon moment entre les syndicats et la direction de l’aéroport de Charleroi. La crise sanitaire a fait du mal. Un plan de refinancement indispensable a été élaboré à hauteur de 30 millions d’euros. Les syndicats s’opposent fermement à ce que le moindre euro soit pris sur le dos des travailleurs.



Pendant la crise, les ouvriers et employés avaient consenti, par un avenant à leur contrat, une baisse de salaire de 20 à 30%. Et, alors que les voyages peuvent reprendre, la levée de cet avenant était exigée.

Un préavis de grève en front commun a été émis. N’obtenant pas de réponse de la direction, les syndicats ont rencontré Jean-Luc Crucke (MR), ministre wallon en charge des aéroports, qui les a apaisé.

Yves Lambot, secrétaire permanent de la CNE, le confirme : "Nous avons commencé la réunion avec l’une de nos préoccupations essentielles : à savoir la suppression des avenants. C’est ce que nous avions mis en avant dans le préavis d’action de grève que nous avions présenté. Et ces avenants sont suspendus et cela a été annoncé au personnel. Cela nous a mis en confiance pour le reste des discussions. Un des points essentiels, c’est que, en termes d’emploi, il n’y aura pas de diminution que ce soit pour les ouvriers ou pour les employés. Nous voulons aussi que la saison d’été se passe bien pour tous les passagers. Nous voulons recommencer sans calendrier précis mais on ne veut pas non plus prolonger ces discussions indéfiniment. Je pense que le personnel a besoin d’être rassuré et donc il est temps de penser, de manière très concrète, à des avancées pour l’aéroport."

Un conseil d’administration devrait avoir lieu le 18 juin pour désigner un facilitateur en vue d'une nouvelle organisation du travail visant à réduire les coûts opérationnels.