Aéroport de Charleroi: les objets oubliés stockés puis récupérés pour la bonne cause

Des manteaux, des sacs, des porte-feuilles, des lunettes et même une scie : c'est surprenant tout ce que l'on retrouve dans les aéroports.



A l'aéroport de Charleroi, ces objets se retrouvent dans une véritable caverne d'Ali Baba appelée "la réserve Lost and Found". Plus d'une dizaine d'objets s'y entassent chaque jour.



Vincent Grassa, le porte parole de l'aéroport carolo, nous a servi de guide parmi tous ces objets : "Nous avons ceux qui sont oubliés, que ce soit dans les avions, au niveau du contrôle sûreté ou peu importe où dans le terminal. Et ceux qui sont confisqués, c’est-à-dire ceux qui ne sont pas autorisés en cabine avec le passager. Et on voit par exemple ici une foreuse… Donc c’est un objet dont on sait que c’est interdit en cabine pour des raisons de sécurité. D’autres objets plus insolites mais tout aussi dangereux comme cette disqueuse pour des travaux à réaliser, à mon avis, une fois arrivé à destination. Ici, il y a tout ce qui relève de la responsabilité du passager. C’est ce qu’il est supposé transporter avec lui. Et on y voit des lunettes de vue, de soleil, des ceintures, des clés, des bijoux. On peut vraiment aller des objets de plus faible valeur à des objets plus conséquents comme des tablettes, des téléphones ou encore des ordinateurs. Il est difficile de donner un chiffre puisque ces objets ne sont pas vraiment recensés par l’aéroport puisqu’il s’agit d’objets dépendant de la responsabilité des passagers. Néanmoins on sait que, quotidiennement, ce sont des dizaines d’objets qui sont trouvés et donc rapportés ici au ‘Lost and found’."



Et, pour la petite histoire, ces objets sont gardés pendant un mois à l’aéroport avant d’être entreposés pendant cinq mois à la police administrative. Mais, au terme de ces six mois, c'est une asbl liée au CPAS de Charleroi qui récupère les différents objets.