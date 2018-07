Aéroport de Charleroi: les douaniers intransigeants dans le contrôle des bagages

Les vacances ont commencé et, dans les aéroports, les services de douane ont du boulot. Ils sont particulièrement vigilants et les bagages sont passés au peigne fin pour éviter que des produits illégaux ne passent la frontière.

Dans le hall des bagages, les douaniers examinent ceux des voyageurs en provenance de Minsk, la capitale du Bélarus.

Patrick d'Artois est chef d'équipe et il vient de trouver trois bouteilles de vodka dans une valise. Pour la propriétaire de la valise, c’est la surprise : "Moi je pensais que je pouvais rapporter trois litres d’alcool. De n’importe quel alcool. Mais en fait, cela dépend du taux d’alcool. Et celui-ci fait plus de 40°. C’est de la vodka russe, la meilleure…" Pour cette fois, cette touriste en sera juste quitte pour une remarque rappelant les règles d'usage.

Des sanctions importantes

Mais une autre voyageuse a moins de chance : elle transporte cinq fardes de cigarettes plutôt qu'une. Nora Lambot, la douanière, verbalise : "J’ai expliqué à madame les différentes transactions. Elle a fait le choix d’abandonner ses cigarettes, de les laisser ici et de payer une infraction d’un montant de 220,58 euros."

Florence Angelici est la porte-parole du SPF Finances et des douanes. Elle énumère pour nous les infractions constatées et les sanctions encourues à la suite de celles-ci : "On a des objets qui ont été saisis tels que des médicaments interdits d’usage ou du chocolat contenant du cannabis. Il y a aussi une fausse montre IceWatch et alors aussi énormément d’objets qui mettent en péril la vie d’animaux. Donc par exemple l’ivoire qu’on connaît. Et puis, on connaît moins bien mais les hippopotames sont maintenant la cible des braconniers puisque leur ivoire commence à avoir plus de valeur. Quand on parle de contrefaçon par exemple, on risque avant tout d’être saisi. Donc il y a une perte de l’objet et on sera poursuivi par les détenteurs de la marque. Quand on parle d’animaux en danger, on a deux volets. Il y a un volet de droit commun où l’on risque entre 1.000 et 5.000 euros d’amende. Et puis il y a le volet importation illégale donc douanier où l’on risque jusqu’à 12.500 euros d’amende donc c’est assez sévère."

Mieux vaut donc se renseigner sur les produits ou les quantités autorisées.