Aéroport de Charleroi : hausse de 2% des passagers en 2019 et record avec 8,22 millions de visiteurs

L’aéroport de Charleroi (BSCA, Brussels South Charleroi Airport) a clôturé l’année 2019 sur un nouveau record de fréquentation. 8.221.450 voyageurs sont ainsi passés par le tarmac de l’aéroport, ce qui représente une hausse de 2% par rapport à 2018.



Le deuxième aéroport du pays a profité l’an dernier du lancement de nouvelles routes et notamment des premières lignes transatlantiques, assurées par la compagnie aérienne Air Belgium. BSCA a également accueilli une nouvelle compagnie, Laudamotion, qui opère des vols de et vers Vienne.



Les voyageurs au départ de Charleroi sont friands des destinations méditerranéennes. L’Italie fut la destination la plus prisée l’an dernier, devant l’Espagne, la France et le Maroc. La Roumanie arrive en cinquième position.



Les responsables de l’aéroport wallon qualifient 2019 d’année "de transition", "tant au niveau de ses infrastructures que des stratégies de positionnement adoptées." De nouvelles zones ont été aménagées au sein du terminal principal, comme l’ouverture d’une nouvelle zone commerciale ou d’un nouveau salon pour les voyageurs.



L’aéroport carolorégien a aussi renouvelé, pour une durée de douze ans, son partenariat avec la société Flibco.com, qui assure des navettes d’autocars entre BSCA et différentes villes de Belgique et de l’étranger.



En outre, l’aéroport a repris la gestion opérationnelle et commerciale de ses six parkings et poursuivi le développement de son offre mobile et de possibilités offertes par les nouvelles technologies, notamment en matière de parking intelligent et de gestion des flux de personnes.



"Nous avons connu une année qui aura permis d’initier la métamorphose de notre aéroport. En outre, nos excellents résultats nous permettent de nous positionner sur la scène internationale. Avec 8,2 millions de voyageurs, nous poursuivons notre croissance et visons à continuer la diversification de notre offre. Dès le mois de mars 2020, notre aéroport sera également connecté à une nouvelle ville, Nantes. Cette dernière sera reliée à Bruxelles-Charleroi, à raison de quatre vols hebdomadaires, à partir du 29 mars", a souligné le CEO de BSCA, Philippe Verdonck, cité dans un communiqué.