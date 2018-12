Aéroport de Charleroi: bientôt les 8 millions de passagers

Commençons avec un petit flash-back. La scène se déroule en plein mois de décembre 2010. Tara, une adolescente blonde et souriante, tient dans ses mains un énorme chèque de 500 euros. Une somme reçue car Tara est la "cinq millionième" personne à voyager via l'aéroport carolo. Un record remarqué et remarquable à l'époque.

Neuf ans plus tard, ni l'identité du lauréat ni la somme perçue ne sont encore encore connus, mais une chose est quasiment certaine : une nouvelle barrière symbolique sera franchie dans les jours qui arrivent, celle des 8 millions de passagers sur une année.

Pour nous expliquer le calcul, Jean-Jacques Cloquet, le patron de l'aéroport de Charleroi : "Si l'on fait 13.000 passagers chaque jours jusqu'à la fin de l'année, on passera au-dessus des 8 millions. Or, actuellement, notre moyenne quotidienne est de 18.000 passagers. Donc ça devrait le faire."

Il y a quelques mois, peu de personnes auraient parié sur ce record, au vue de l'année qui vient de s'écouler, "une année très compliquée" concède même Jean-Jacques Cloquet. "On est dans la suite de tous les attentats et de toutes les mesures qui ont dû être prises. Année compliquée aussi parce qu'on a travaillé beaucoup pour Air Belgium qui, indépendamment de notre bonne volonté, a dû se retirer. Et puis, compliquée aussi avec ces gros mouvements de grève de Ryanair."