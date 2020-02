Addiction au smartphone ou téléphone portable : réelle ou pas ?

Cette semaine ont lieu les journées mondiales sans smartphone, une initiative lancée il y a 20 ans par l’écrivain français Phil Marso pour sensibiliser le grand public à un usage raisonné des téléphones portables.



Il est vrai que cet objet prend de plus en plus de place dans notre quotidien et, dans certains cas, on peut même parler d’addiction. Ce sont les jeunes qui sont particulièrement concernés : ils regardent des vidéos, ils écoutent de la musique, ils sont sur les réseaux sociaux et, parfois, accessoirement, ils téléphonent et envoient des messages. Bref, chaque jour, ils peuvent facilement passer des heures sur leur smartphone.



Dans les rues de Charleroi, les témoignages recueillis auprès de jeunes utilisateurs vont dans ce sens : "On en a besoin dans le bus, à l’école, tout le temps. Instagram, Snapchat, Facebook, Messenger… pratiquement toute la journée. C’est pour ça qu’on se balade avec une batterie rechargeable. Je suis obligée d’être dessus sinon je me sens vide… Je l’utilise assez souvent et si je n’ai pas de gsm, je ne sais pas trop quoi faire en fait."



Certains s’expriment toutefois de manière un peu plus nuancée : "On devient esclave à force de toujours avoir un smartphone. Parce que, en fait, il y a tout dans le smartphone. Donc je crois bien que c’est une addiction. Il faudra vraiment s’en passer parce que c’est vraiment dangereux je trouve. Une fois qu’on est dedans, on est vraiment dedans et on a du mal à s’en sortir."



Le phénomène inquiète et a déjà fait l’objet de quelques études. L’une d’elles, par exemple, nous apprend qu’un belge sur trois se déclarerait accro à son gsm. Des chercheurs ont aussi découvert que la dépendance au smartphone précédait parfois les symptômes de la solitude et de la dépression.



Damien Brevers est psychologue et spécialiste des addictions à l’Université du Luxembourg. Il vient de réaliser une thèse de doctorat sur le sujet. Pour lui, il faut surtout se poser la question de l’impact de ces nouvelles technologies sur notre capacité à traiter l’information : "Les jeunes qui utilisent les réseaux sociaux et les smartphones ont conscience que, de temps en temps, que ce soit pour étudier, pour faire du sport, pour plein d’autres aspects, doivent contrôler cet usage. Avant d’interpréter que peut-être c’est une génération perdue, il va falloir se poser les bonnes questions, s’intéresser à eux et à leur usage du téléphone. Ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas y avoir de problèmes, ça ne veut pas dire qu’on ne peut pas nécessairement parler d’addiction. Mais ça veut dire que l’on doit s’intéresser à ce phénomène et, s’il y a un problème, savoir chez qui ça se passe et comment on pourrait aider ces personnes."



Il ne faut donc pas diaboliser son téléphone portable mais se poser certaines questions sur son usage et l’impact qu’il a sur nous. Si vous voulez évaluer le temps que vous passez sur votre gsm, sachez qu’il existe des applications qui permettent d’obtenir cette info mais aussi, par exemple, de consulter l’intervalle entre chaque déverrouillage. Mais, bien évidemment, ces applications ne sont accessibles que… sur votre smartphone !