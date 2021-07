Acoz-Bouffioulx : des travaux sur la nationale pour éviter des inondations à répétition

Il y a urgence pour quelques riverains inondés à plusieurs reprises à la limite entre les villages d’Acoz et Bouffioulx. Et les autorités communales de Gerpinnes et Châtelet ont donc décidé d’agir.



Depuis une semaine, d’importants travaux ont débuté sur la nationale 975 à hauteur du ruisseau des Malagnes. La route est coupée, une déviation est en place et l’installation d’une nouvelle canalisation du ruisseau sous la nationale a débuté. Objectif : éviter au plus vite de nouvelles inondations pour les riverains.



Ce ruisseau des Malagnes, c’est la limite géographique naturelle entre Acoz et Bouffioulx. Le tunnel sous la nationale, datant du 19e siècle et long de plusieurs dizaines de mètres, est totalement bouché. Et, lors de chaque orage, le ruisseau déborde à Acoz et inonde totalement deux maisons à Bouffioulx.



Daniel Vanderlick (PS), bourgmestre de Châtelet, a été touché : "Quand on voit la détresse des riverains quand ils sont inondés, vous savez, ce n’est pas gai quand vous vous retrouvez avec un mètre d’eau et de boue dans la maison. Il y a des chaudières qui sont abîmées, il y a du mobilier, des électroménagers et il y a l’angoisse des gens. Ces gens-là, dès qu’il y avait une goutte de pluie un peu plus forte qui tombait, ils étaient vraiment effrayés, c’était la terreur et on ne pouvait plus les laisser comme ça."



Une nouvelle conduite plus grosse va donc permettre de canaliser le ruisseau sur une centaine de mètres. Ces travaux relèvent de la Province de Hainaut mais les décisions d’intervenir et le financement des travaux, 200.000 euros, tardent depuis des mois. Les deux communes ont donc décidé d’accélérer les choses. Pour Philippe Busine (cdH), le bourgmestre de Gerpinnes, les travaux sont logiques : " Il fallait absolument qu’on fasse quelque chose. Et la seule solution, c’est ce qu’on est en train de faire. Réquisitionner un entrepreneur et faire faire les travaux. Les deux communes vont avancer l’argent et puis on espère qu’on sera remboursé par la Province."



Ces travaux vont durer environ un mois.