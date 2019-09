Acheter une voiture en fin de série peut engendrer un refus d'immatriculation

Une habitante de Charleroi a acheté une nouvelle voiture en août dernier mais, depuis des semaines, elle ne parvient pas à l'immatriculer. En cause : le changement d'une norme européenne écologique au 1er septembre. Un problème qui semble surprendre assez régulièrement les clients qui achètent des voitures en fin de série.



Ainsi, lorsque Nathalie (prénom d’emprunt) achète sa voiture, elle bénéficie d’une belle réduction. Elle part alors en vacances et informe son concessionnaire qu'elle immatriculera sa voiture à son retour au début du mois de septembre. Mais là, surprise : la DIV (Direction pour l’Immatriculation des Véhicules) refuse d'immatriculer son véhicule. Nathalie n'est pas la seule dans ce cas. Et la DIV regrette un manque de communication entre le vendeur et l'acheteur.



Mais il y a bien une solution qui est d'ailleurs en cours : le constructeur a introduit une demande de dérogation pour ces voitures de fin de série mais cela prend du temps. La DIV doit en effet vérifier les paramètres de cette demande avant d'accorder une dernière fois l'immatriculation de ces voitures désormais hors normes.