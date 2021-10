Achat groupé d'énergie : les communes hennuyères évitent une facture trop élevée

Les prix des produits énergétiques flambent depuis plusieurs semaines et la facture risque d’être salée pour tout le monde. Enfin, presque, puisque certaines communes ne devraient pas trop être concernées grâce à un système d’achat groupé auquel elles ont souscrit. Elles ont ainsi signé un contrat de plusieurs années qui leur garantit un prix fixe.



Roselyne Quintens est la directrice de l’école communale "La Marelle" à Farciennes et elle a dû rallumer le chauffage cette semaine. Mais il n’y a pas de stress par rapport à la flambée des prix des produits énergétiques : Farciennes a souscrit à un achat groupé d’énergie qui lui garantit un prix fixe pendant trois ans. Pour Kenny Schoutteten, conseiller en énergie de la commune, " Cela nous permet de savoir exactement ce que l’on va avoir comme coût sur une année environ car cela dépend évidemment des consommations. Mais, au niveau du prix des énergies, on est à notre aise à ce niveau-là pendant quelques années en fait."



Cet achat groupé permet donc à Farciennes de ne pas subir la flambée de prix et elle évite ainsi en 2021 une surfacturation estimée à 170.000 euros. C’est l’intercommunale hennuyère CENEO qui propose aux acteurs publics cet achat groupé plutôt bienvenu en ce moment. Raphaël Durant, le secrétaire général de CENEO, explique : " Notre intercommunale regroupe une septantaine de villes et communes, les équivalents en CPAS et zones de police. Et, ensemble, nous négocions des prix, via les marchés publics, avec des fournisseurs d’énergie pour assurer sur des durées de trois ou quatre ans de la fourniture d’électricité et de gaz pour l’ensemble de nos adhérents."



CENEO estime que, grâce à son achat groupé, ses membres vont pouvoir économiser jusqu’à 24% sur leur facture d’électricité et 85% sur leur facture de gaz.