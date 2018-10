Accusé d'avoir braqué une librairie à Châtelet, il est acquitté en appel grâce à son nez

La quatrième chambre correctionnelle de la cour d'appel du Hainaut a acquitté mercredi S.E., 30 ans, qui contestait avoir commis un vol dans une librairie à Châtelet dans la nuit du 1er au 2 juin 2017. S.E prétendait que le tribunal correctionnel de Charleroi l'avait condamné sur base d'une image floue, issue d'une bande vidéo. Le tribunal avait refusé de regarder la bande vidéo en entier mais la cour a accepté. Après analyse, le prévenu a été acquitté au bénéfice du doute.

Les images avaient été diffusées en audience publique à la cour d'appel. On y voyait un individu, en short et coiffé d'une casquette, qui était en train de rechercher quelque chose dans cette boutique spécialisée notamment dans la vente d'alcool de qualité.

"Le tribunal a dit qu'on me reconnaissait par la taille de mon nez mais c'est flou. Je ne me reconnais pas sur cette image", avait déclaré le détenu. "Tout est flou, on ne voit rien. Les autres parties au procès doivent apporter la preuve sans aucun doute possible mais nous ne sommes pas dans ce registre-là. On ne peut pas le condamner sur base de la longueur de son nez, il n'est pas le seul long nez en Belgique", avait insisté l'avocat de la défense.

La cour avait scrupuleusement analysé la bande vidéo et avait demandé au prévenu de se mettre de profil.