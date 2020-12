Accident doublement mortel d'Aiseau-Presles au nouvel an 2018 : peine de prison pour le chauffeur incriminé

Le tribunal correctionnel de Charleroi a condamné, lundi, Dany S. à six ans de prison dont quatre ans avec un sursis simple de cinq ans pour la moitié de la peine. Le jeune homme de 27 ans était poursuivi pour de nombreuses préventions dont l’homicide involontaire de deux de ses amis lors d’un accident de la route la nuit de la Saint-Sylvestre 2018. Le tribunal a également prononcé une déchéance du permis de conduire pour dix ans. Le ministère public avait requis quatre ans de prison, dont 37 mois de prison ferme.



La nuit du réveillon de la Saint-Sylvestre 2018, deux hommes de 20 et 18 ans avaient perdu la vie dans un accident de la route vers minuit à Aiseau-Presles. Les deux victimes se trouvaient dans une BMW conduite par Dany S. qui se trouvait sous l’influence de la boisson et de cocaïne. Le conducteur avait percuté de plein fouet une Citroën avec quatre enfants à son bord.



Une heure avant l’accident, Dany S. avait été contrôlé positif à l’alcool avec 1,66 gr d’alcool par litre de sang. Le conducteur avait même été emmené au commissariat le plus proche pour faire l’objet d’un retrait de permis immédiat de quinze jours. Toutefois, un quart d’heure avant la fatale collision, Dany S. était sorti du poste de police pour regagner son véhicule. Les expertises ont montré que le prévenu roulait à une vitesse comprise entre 80 et 100 km/h.



Immédiatement après le choc frontal, Dany S. avait abandonné ses deux amis morts et tenté de prendre la fuite en essayant, dans un premier temps, de faire démarrer l’autre véhicule accidenté. Finalement, le conducteur avait dérobé une Mercedes dans laquelle les enfants blessés avaient été placés en sécurité. Mais la Mercedes devait bien vite terminer sa course dans le fossé au terme d’une brève marche arrière.



Lors de l’audience, Dany S., en aveux de certaines préventions, ne s’était pas excusé auprès des familles des victimes. "Je ne me suis pas excusé parce que je me rends compte de la gravité des choses et que ça ne servira à rien. J’aurai beau m’excuser, je serai toujours un monstre, jusqu’à la fin de ma vie", avait-il expliqué.



Le prévenu comptabilise, depuis 2014, dix condamnations de roulage à son actif.



Me Vander Eyden, conseil du prévenu, avait plaidé l’acquittement pour trois préventions, en contestant l’intention de délit de fuite et de vol.