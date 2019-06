"AB Négative" sur internet et au cinéma : le premier "blockbuster" carolo ?

Le film "AB Négatif" ("AB Negative" en version originale) est présenté comme le premier long-métrage d’action et d’aventure 100% carolo. Il sera projeté pour la première fois ce vendredi soir au Ciné Le Parc à Charleroi.



Le scénario évoque l’année 2035 au cours de laquelle un virus a décimé la population mondiale mais en ne touchant pas les personnes qui ont le sang le plus rare : AB négatif. Ce groupe d’individus devient alors une proie pour tous les autres qui doivent les chasser pour boire leur sang afin de guérir. Il s’agit d’un vrai film d’action tourné entièrement en anglais dans la région de Charleroi. Avec des effets spéciaux et des cascades malgré le peu de moyens financiers compensé par l’envie et la débrouillardise.



Tony Pana, le réalisateur-acteur-producteur-scénariste-monteur du film, en parle avec beaucoup d’enthousiasme : "On a bénéficié d’un financement participatif. On a eu 5.000 euros. Ce qui n’est pas grand-chose pour un film de cette envergure. Mais on a eu beaucoup de chance : on a travaillé avec énormément de bénévoles talentueux, des artistes, compositeurs, acteurs, cascadeurs, etc. On a vraiment tout fait à la hollywoodienne. On ne s’en cache pas : on a essayé de faire un blockbuster carolo. On a compensé le manque de budget avec énormément d’entraînements. On a tourné en anglais aussi. On a voulu absolument faire un film qui puisse être diffusé un maximum via internet car, vu le budget, on n’est pas sur un film qui peut obtenir une sortie internationale en salle. Mais une sortie internationale en ligne est tout à fait prévue."



Après la première de la projection ce vendredi soir au ciné Le Parc à Charleroi, d’autres séances sont prévues à Mons et à Namur. Le film sera ensuite visible sur internet.