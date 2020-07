A vélo en famille à travers la Thudinie

La Nouvelle Gazette vous emmène découvrir les joyaux de la Thudinie à travers un parcours de 22 kilomètres.

"Chaque jour, les 7 décrochages régionaux de Vivacité mettent un coup de projecteur sur la presse locale. La RTBF vous propose le regard et la plume des journalistes de terrain, en Wallonie et à Bruxelles dans le cadre "#Restart", le plan de la RTBF lancé en soutien à la culture et aux médias, secteurs durement touchés par la crise du Covid 19."

Cet été, de nombreux Belges restent au pays. C’est l’occasion de le redécouvrir, et pourquoi pas en se baladant à vélo. Ce mercredi, la Nouvelle Gazette Charleroi vous propose ainsi de vous balader dans la Thudinie. "C’est un parcours de 22 kilomètres, dans des villes historiques, au travers de paysages boisées et campagnards", souligne Maureen Vanverdegem, journaliste à la Nouvelle Gazette. "Tout au long du parcours, on pourra voir de nombreuses églises, dont la plus vieille de Belgique à Lobbes, point de départ de la balade. On peut aussi découvrir Ragnies, l’un des plus beaux villages de Wallonie ou encore la distillerie de Biercée." Ce parcours est accessible à tours, il ne comprend pas de difficulté. "Il faut compter 1h40 pour le faire. Plus si on veut prolonger en passant dans la campagne ou en s’arrêtant sur les sites historiques."

Retrouvez tous les détails de cette balade dans La Nouvelle Gazette de ce mercredi.