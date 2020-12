A Tournai, une aide aux devoirs en visioconférence pour les ados

Pas question d’accueillir les élèves de plus de 12 ans après les cours, les écoles de devoirs ont aussi dû revoir leur organisation pendant ce deuxième confinement. A Tournai, la maison de jeunes Port’Ouverte a trouvé la parade, elle organise son aide aux devoirs en ligne, par l’intermédiaire de la vidéoconférence.

Tous les soirs de la semaine, Jérôme, coordinateur de la maison de jeunes, et Kevin, animateur, se connectent pour répondre aux questions des jeunes. Ce soir-là, de l’autre côté de l’écran, six jeunes sont au rendez-vous.

Leurs devoirs ? La critique d’une nouvelle en français, un texte d’anglais à apprendre par cœur et du vocabulaire scientifique à décoder. "On ne sait pas répondre à tout, sourit Jérôme. Mais on peut au moins réfléchir avec eux, leur donner des pistes."

Ce travail, il le mène d’ordinaire en présentiel, mais, avec le confinement, la décision de poursuivre en virtuel s’est imposée naturellement.

"L’idée est aussi de garder le lien, même si la situation n’est pas idéale, reprend Jérôme. On sait qu’ils sont déjà devant un écran toute la journée pour leurs cours à distance, mais notre aide aux devoirs c’est un autre esprit, plus décontracté que l’école."

Du côté des jeunes, la démarche est appréciée. "Même si c’est derrière un écran, ils sont à l’écoute des jeunes", nous glisse Logan.

L’ambition de la maison de jeunes est de poursuivre l’accompagnement virtuel jusqu’au moment où l’aide aux devoirs pourra à nouveau se faire dans ses locaux.