A Tournai, les démunis ont déjà pris leur repas de Noël

Ils ont déjà pris leur repas de Noël : les démunis de la région de Tournai ont réveillonné avant tout le monde. Ce mercredi 23 décembre, ils ont pu bénéficier d’un bon repas grâce à l’association "l’assiette pour tous", qui a décidé d’organiser le réveillon un jour et demi à l’avance, en raison du couvre-feu imposé dans le cadre de l’épidémie de coronavirus.

Le restaurant social a concocté une soixantaine de repas. Au menu : apéritif, entrée, steak de bœuf, haricots, croquettes. Et, en dessert, de la bûche. "On a décidé de le faire sur l’heure de midi pour pouvoir quand même régaler nos usagers", explique Sarah Bernard, coordinatrice d'"une assiette pour tous". "Un peu de sourire, un peu de gaieté, et un ventre bien rempli, surtout, c’est ça qui est le plus important", résume-t-elle. Les bénéficiaires vont aussi recevoir un petit colis avec des cadeaux, notamment des produits d’hygiène.