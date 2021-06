À Tournai, des cours de création textile et tapisserie pour se vider l'esprit

"La tapisserie, c’est un art mural, au même titre qu’une peinture. Quand c’est fini, on l’accroche au mur", explique Cathy Philippe, professeure de création textile et tapisserie. "Quand j’ai repris cet atelier, il y a seize ans, on faisait surtout de la technique sur des métiers à haute-lisse. Avec le temps, j’ai essayé d’insuffler davantage de créativité. Je pousse les élèves à quitter les images existantes et à réaliser leurs propres créations".

Un fil de laine se glisse entre des fils de chaîne (verticaux). En bas, des fuseaux colorés pendent et cliquettent. Sur le métier, un dessin prend forme. C’est le début d’une tapisserie. A Tournai, où la tapisserie a connu son âge d’or il y a quelques siècles, cette technique s’enseigne à l’école des Arts. Une vingtaine d’élèves y suivent des cours, quelques heures chaque semaine. Un atelier plus moderne qu’on ne pourrait le croire.

En corde, en canette ou en journal

Assise face à son ouvrage, Anne-Laure jongle avec une dizaine de couleurs. "Je passe l’orange derrière. Le vert devant." Des maisons s’entassent les unes sur les autres pour former un village "joli et sympathique." Un peu plus loin, Stéphane expérimente des autres matières. "J’ai fait du papier sulfurisé. J’ai fait de la fleur de pampa séchée, de la corde, de la canette. Et là, je tisse un masque chirurgical ! On essaie. On voit ce que ça donne sur le métier." Accrochée à l’entrée de l’atelier, l’œuvre de Mireille Boisbrun est l’exemple d’un mariage heureux, celui du papier journal et des bandes magnétiques.

Pour les liciers et les licières, ainsi appelle-t-on ces artisans, la patience est une qualité indispensable. Car la réalisation de chaque œuvre prendra plusieurs mois, au minimum. "Ça vide l’esprit", assurent plusieurs élèves. "J’ai l’impression qu’il y a un problème entre le jaune et le noir, observe Cathy. Regardez, Marie-Paule, dans le miroir…" En cas d’erreur, il faut retourner en arrière : "Faire et défaire, c’est le même travail, ça prend du temps, mais c’est le jeu !"