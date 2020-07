A Spiennes, les mines de silex du Néolithique n'ont pas encore révélé tous leurs secrets

Hélène Collet, archéologue à l’Agence wallonne du Patrimoine (AWaP), nous emmène dans le puits en cours de fouille. "Pour l’instant, on est à dix mètres de profondeur et on n’a toujours pas trouvé le fond de la mine", explique-t-elle. "Dans cette zone de Petit-Spiennes, les puits font entre 4 et 12 mètres de profondeur. De l’autre côté de la vallée, certains font 16 mètres de profondeur. Ils sont creusés notamment à l’aide d’outils en bois de cerfs."

Il y aurait sur le site de Spiennes entre 20 et 40 mille puits datant de la Préhistoire. Et ils sont loin d’avoir révélé tous leurs secrets. Chaque semaine, des archéologues sondent les profondeurs du site. A la recherche de traces pour tenter de mieux comprendre comment se déroulait la vie à l’époque.

A une dizaine de mètres sous terre, les archéologues fouillent donc minutieusement. Et ici il vaut mieux ouvrir l’œil car on n’est jamais à l’abri d’une bonne surprise : "On est déjà tombé sur des restes humains les années précédentes, glisse Laureline Catellain, truelle et piochon en main. Donc on s’attend toujours à faire une découverte exceptionnelle."

Michel Woodbury passe la terre et les gravats au tamis pour repérer les morceaux de silex, d'ossements ou de céramique. - © RTBF

La terre et les gravats sont remontés dans des seaux depuis le fond du trou. En surface, Michel Woodbury passe tout au tamis. "A partir du moment où on est sûr que c’est du silex, on le prend, nous dit-il. Mais on est aussi attentif à d’autres indices comme des ossements ou des tessons de céramique, même si c’est un peu plus rare d'en trouver."

L’ensemble de la "récolte" du jour est placé dans un plastique et sera envoyé pour analyses. De quoi peut-être en apprendre un peu plus sur les hommes du Néolithique.

Des mystères, il y en a encore à percer du côté de Spiennes. "Entre 20 mille et 40 mille puits, ça nous fait 20 mille à 40 mille ans de fouilles, sourit Hélène. Chaque puits nécessite un certain temps pour être fouillé, et puis encore plus de temps pour être étudié." Cela laissera pas mal de travail aux archéologues du futur. Des archéologues qui profiteront probablement de nouvelles techniques et technologies pour en savoir plus sur le passé de Spiennes.