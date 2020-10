A Soignies, une entreprise du Hainaut prépare les rails du futur tram liégeois

Un nouveau tram devrait être en fonction d’ici deux ans à Liège et ce tram aura un petit air hennuyer. Car c’est une société de notre région qui construit le béton et les pavés sur lesquels viennent se poser les rails : il s’agit de Préfarails à Soignies qui a aussi développé une technique pour diminuer le bruit et les vibrations au passage du tram.



Dans l’entreprise sonégienne, les hangars sont traversés par des ponts roulants comme sur le quai des ports. Ils sont capables de soulever 20 tonnes chacun. Au sol, les rails de 18m de long qui serviront pour le futur tram liégeois.



Olivier Homerin directeur général de Préfarails, explique : "Ce rail va être équipé de matrices en caoutchouc recyclé que nous fabriquons pour des raisons d’isolation acoustique, vibratoire et aussi d’isolation électrique. Ces rails vont être installés sur le pont Atlas à Liège et, en fait, à l’extérieur des rails, on a un asphalte qui sera coulé. Et donc, en fait, on sépare les milieux élastiques entre l’asphalte et le caoutchouc parce qu’en fait ils ne réagissent pas de la même façon."



C’est donc tout l’emballage autour des rails qui se prépare à Soignies. Dans les prochaines semaines, l’entreprise lancera la production de supports en béton pour les rails avec le pavé qui fait la finition sur le dessus. Direction cette fois : la rue Léopold toujours à Liège. Chaque pièce est unique et c’est ce qui fait la force de Préfarails.



Et Olivier Homerin de poursuivre : "Pour prendre un exemple, à Bruxelles et à Liège le type de rail ne sera pas le même. Et donc nous devons toujours adapter nos techniques et notre manière de fixer les rails aux clients, aux rails spécifiques, et à ces demandes spécifiques."



L’ensemble, à savoir le rail imbriqué dans le béton, le caoutchouc et les pavés, partira en convoi exceptionnel pour être posé tel quel dans les rues de Liège.