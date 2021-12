A quelques jours des soldes, les commerçants ont le moral en berne

A quelques jours du coup d’envoi des soldes, les commerçants font grise mine. 60% d’entre eux subissent une diminution de leur chiffre d’affaires, au point de craindre pour la survie de leur activité. C’est ce que révèle une enquête de l’Union des classes moyennes.

Exemple, dans les commerces de la rue de Dampremy à Charleroi, où l’humeur est à l’image de la météo : derrière le sourire de façade, le moral n’y est pas. La fréquentation est en baisse, même si Noël a pu sauver un peu les meubles, comme nous l’explique Vanessa : "Ça a été quand même assez compliqué parce que jusqu’au 15 décembre on n’a eu personne. Et là, la Noël étant passée, de nouveau il n’y a plus personne".

L’enquête révèle 10% de clients en moins en moyenne. Un chiffre d’affaires qui plonge et un climat d’inquiétude, comme l’explique Caroline Cleppert, de l’Union des classes moyennes : "On a 60% des commerçants interrogés qui déclarent craindre pour la survie de leur commerce et donc pour la pérennité de leur activité".

Problème : beaucoup de commerçants avaient un stock bien fourni. Un stock qu’il faudra liquider en proposant rapidement de grosses réductions. Filippo y sera contraint : "Il y a déjà les nouvelles collections qui rentrent et il va falloir les payer. Et donc, chez moi, ce sera 50% directement sur tout le magasin", annonce-t-il.