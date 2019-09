A quand des voitures Chloé made in Charleroi ?

On en parle depuis de longs mois… Mais quand l’entreprise Thunder Power s’installera-t-elle sur l’ancien site Caterpillar de Gosselies ? Le géant chinois de l’électrique est attendu de pied ferme. Il doit construire, à Charleroi, la Chloé, une citadine électrique. Ça, c’est pour l’annonce. Dans les faits : quand Thunder Power lancera-t-il ses activités au Pays Noir ? La question s’est invitée au Parlement wallon et le calendrier est plus clair aujourd’hui.

Première étape fin de l’année, concrétisation en 2021

Le ministre de l’économie et de l’emploi a donc répondu à cette question hier. Pierre-Yves Jeholet confirme une 1re étape fin de l’année. La filiale belge du groupe Thunder Power sera créée. 4 millions d’euros injectés : la moitié par la SOGEPA, le bras financier de la Région Wallonne.

Pour faire quoi ? De l’étude de projet, comme on dit : établir un cahier des charges, faire les plans de rénovation du site et recruter les 1ers éléments d’une équipe amenée à se développer. Les premiers assemblages du modèle Chloé auraient lieu en 2021. Deuxième étape donc et deuxième tranche d’investissement : 50 millions d’euros pour aménager le site, assurer les premières commandes. Une enveloppe utilisée au fur et à mesure, en fonction de l’état d’avancement du projet. Le tout piloté, une fois encore, par la SOGEPA.

A terme, 30.000 Chloé devraient sortir des ateliers carolos, chaque année. 90 personnes seront d’abord engagées, puis 200, en 2021 et 600 quand l’utilisation des capacités sera au maximum. Prix de vente estimé de la Chloé : 20.000 euros.