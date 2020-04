A Pecq, Pur Ver produit du compost liquide pour stimuler la vie dans la terre

Pur Vert à Pecq poursuit ses activités malgré la crise du coronavirus. Ce producteur de lombricompost biologique a récemment quadruplé sa production et a mis au point un bio stimulant sous forme liquide. Pour quelle utilisation et pour quels publics ? C’est ce que nous a expliqué le CEO et fondateur de PurVer, Alexandre Meire.

Les amateurs de jardinage le savent, rien de tel qu’un compost pour enrichir la terre. Ce compost, il est souvent "fait maison", à partir de la décomposition de certains déchets ménagers. Mais quand il n’est pas possible de faire son compost ou quand la quantité n’est pas suffisante, le lombricompost peut apporter un coup de main. C’est ce que propose l’entreprise Pur Ver. Cette société issue de la faculté agronomique de Gembloux produit du compost bio en faisant "travailler" 100 millions de vers composteurs. "On utilise des matières végétales comme le marc de café ou les drèches de brasserie, les vers vont les digérer et ce qui va sortir c’est un fertilisant naturel, le lombricompost, que l'on va mélanger avec du terreau ou de la terre pour enrichir le sol notamment grâce à de bonnes bactéries…" explique Alexandre Meire, fondateur de Pur Ver.