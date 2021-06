A Pecq, les habitants peuvent "adopter" 500 mètres de leur rue

"Adopte tes 500 mètres !" C’est le slogan d’une nouvelle campagne de propreté à Pecq. Elle invite les Pecquois à nettoyer leur rue dans une zone de 500 mètres autour de leur domicile. En adoptant chacun un tronçon de leur village, les habitants s’engagent à faire la chasse aux canettes et aux papiers qui traînent par terre.

L’initiative émane du conseil consultatif des aînés. Pour son président Luc Fontaine, l’opération est de nature à motiver et créer une émulation entre les participants : "Quand on sait que le voisin fait 500 mètres et qu’une autre personne dans le village fait aussi 500 mètres, on sait qu’on n’est pas tout seul. Et entretenir 500 mètres, ça va vite !"

Déjà 30 kilomètres "adoptés"

Une cinquantaine de personnes dans l’entité ont déjà adopté un tronçon. "Ça fait environ 30 kilomètres de voiries qui sont couverts. C’est déjà pas mal, même si idéalement il faudrait qu’on soit encore plus nombreux."

Les Pecquois qui souhaiteraient encore adopter un petit bout de leur rue sont invités à prendre contact avec le conseil consultatif des aînés.