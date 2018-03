A partir de ce jeudi soir et jusqu'à dimanche, un festival célèbre l'Afrique à Braine-le-Comte

"Africa Yetu", c'est le nom d'un festival qui s'ouvre ce jeudi soir au centre culturel de Braine-le-Comte. Jusqu'à dimanche, il va mettre la culture africaine en avant à travers un spectacle, une pièce de théâtre et un film.

Mais il a aussi pour but d’amener une réflexion sur l'Afrique d'hier et d'aujourd'hui et sur le regard posé sur elle par les Européens.

Julienne Kanku, de l'ONG " Petits Pas ", l'une des organisatrices du festival, en explique l’idée de base : "C’est apprendre à mieux vivre ensemble. C’est-à-dire ceux au nord et au sud. Et l’Afrique est au centre de cela. Nous insistons sur le fait que tous les êtres humains sur la face de la terre ont un lien avec l’Afrique. Et c’est bon de se le rappeler de temps en temps. Nous nous interrogeons sur l’immigration, sur les stratégies à adopter pour restaurer la dignité humaine aux Africains. Nous pensons qu’il faut les soutenir, les maintenir heureux en Afrique mais aussi aider à leur intégration dans l’hémisphère nord. Et nous invitons donc à la réflexion pour pouvoir l’ajouter à cette stratégie."

La deuxième édition du festival "Africa Yetu" se tient jusqu'à dimanche à la salle Baudouin IV de Braine-le-Comte.