La récente COP26 de Glasgow, a montré qu’il est très compliqué d’agir pour l’environnement au niveau international. Mais il n’en est pas toujours de même à l’échelon local. Le projet "Life in Quarries", littéralement "La vie dans les carrières", le prouve.



Porté par la FEDIEX, la Fédération belge de l’industrie extractive, il veut montrer au public qu’une carrière est aussi un lieu qui offre des habitats pour toute une série d’espèces animales et végétales. L’association Natagora est partie prenante du projet et applaudit ces initiatives en faveur de la biodiversité.



A Montigny-le-Tilleul, l’entreprise des Calcaires de la Sambre, est concernée et Bertrand Dubois, son directeur, ne nie pas le mauvais côté de l’exploitation. Mais il nuance aussi ses propos : "Il y a le charroi des camions autour des carrières, il y a la poussière, il y a la boue et, parfois, on détruit une forêt. Bien sûr que cela existe. Mais, étant donné qu’on met à nu certains sols, très vite, des écosystèmes différents viennent s’y créer."



Et c’est là que le projet "Life in quarries" entre en jeu pour développer et pérenniser cet accueil de la biodiversité en utilisant, par exemple, un vieux tunnel inexploité pour le transformer en abri pour chauves-souris.



De la même façon, l’installation à même le sol des carrés de caoutchouc utilisés dans les tapis roulants de la carrière attire de nombreux reptiliens grâce à la chaleur émise. Des amphibiens qui profitent, un peu plus loin, d’une zone interdite au trafic pour leur confort.



Les exploitants de la carrière s’engagent ainsi à préserver les habitats créés sur les zones dont ils n’ont plus besoin. Et si un habitat se développe à un endroit encore exploitable, alors il sera déplacé afin de ne pas nuire aux activités des Calcaires de la Sambre.