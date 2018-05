A Mons, Madame Jeannette restaure des drapeaux de 14-18

"Quand j’ai vu arriver ce drapeau, je l’ai regardé pendant des heures avant de prendre mon aiguille", Madame Jeannette est bien connue à Mons pour ses qualités de couturière et son choix de tissus dans son magasin de la Rue de Nimy. A 80s ans, elle a toujours la pêche et "rien n’est impossible en couture" nous dit-elle alors qu’elle termine la restauration d’un drapeau de la Fraternelle du souvenir de Quévy.

Des heures de travail

Un drapeau en morceaux - © RTBF

La fierté de retrouver son drapeau - © RTBF

Ce jour-là, le président et le vice-président de la Fraternelle viennent rechercher le drapeau "entre fierté et émotion" nous dit Valéry Molle, le vice-président. "Pour beaucoup, ce n’est qu’un drapeau mais pour nous, il n’a pas de prix, c’est inestimable. Celui qui a l’honneur de porter un drapeau, il doit le faire". Et le président Roberto Nardella d’ajouter : "il n’y pas plus d’anciens combattants, nous ne devons jamais oublier ce qu’ils ont fait pour nous et nous devons perpétuer la tradition du souvenir. Le drapeau fait partie intégrante des commémorations. Nous venons de Quévy et l’un des villages, Havay, a été un village martyre pendant la première guerre mondiale. Les allemands l’avaient choisi pour tester leurs nouvelles bombes."