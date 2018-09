A Mons, les bleus de la faculté polytechnique vivent un baptême solidaire

Les yeux sont fatigués mais le coup de sonnette est énergique. Pancarte autour du cou, les étudiants en bleusaille de la faculté polytechnique de Mons font du porte à porte pour récolter des vivres. Leur mission du jour: ramener un maximum de bocaux et de paquets de pâtes au profit des Restos du Coeur.

Cette récolte est devenue un rendez-vous incontournable du baptême étudiant à la faculté polytechnique de Mons. "C’est l’occasion de se rendre utile pour une bonne cause, explique Basil Burleon, président du cercle des fêtes qui organise les baptêmes. On a de la main d’œuvre à disposition, on a du temps à consacrer. Autant le mettre au service de la collectivité. D’autant que cette opération correspond surtout à ce que nous voulons inculquer aux bleus : un esprit de solidarité."

Le baptême de la faculté polytechnique de Mons se veut en effet respectueux et responsable. "Tout ce qu’on fait faire aux 1re années a un sens. Raison pour laquelle on ne leur fera pas manger de la pâtée pour chat...", ajoute notre interlocuteur.

Une philosophie saluée par bien des Montois qui ont donné des vivres aux nouveaux étudiants de la polytech.