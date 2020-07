A Mons, François Duesberg va se faire enterrer dans son jardin

Nous sommes le jeudi 16 juillet 2020, à Mons, Square Franklin Roosevelt. Il est 10 heures du matin. Il fait gris, et un peu frais. Dans son habituel costume, sa délicate canne à tête de chien argentée à la main, le baron François Duesberg admire le travail des ouvriers en train de lui construire sa future sépulture: "avec de très belles dalles, avec quelques monuments emblématiques, la déesse Athéna, déesse des sciences et des arts, et elle figurera un peu en guise de stèle, sur le magnifique marbre granit paradiso..." François Duesberg a aussi prévu un buste d’Apollon du Belvédère ainsi que deux lions en bronze de part et d'autre du caveau.

Le baron est un passionné. Le mot est faible. Sa collection de pendules, de bijoux et d'orfèvrerie des dix-huitième et dix-neuvième siècles est reconnue au niveau international. Il y a consacré toute sa vie, avec son épouse, Betty. Leur travail a été récompensé par de nombreux guides touristiques.

Se faire inhumer dans le jardin de leur musée, c'est, pour le couple, un aboutissement: "On s'est dit que c'était peut-être quand même un gage de postérité, de pérennité, et l'on voudrait simplement que l'on respecte le musée, l'oeuvre de toute une vie, c'est respectable surtout lorsque c'est le fruit de beaucoup de travail, de beaucoup de sacrifices, et d'une passion délirante avec, tout ce que cela implique, je le reconnais de pathogène". Une passion délirante que les autorités ont reconnue en attribuant en 1998 l'autorisation exceptionnelle à François Duesberg d'être inhumé sur un terrain privé, ce qui n'était plus arrivé depuis 1971. "Il y a eu des contrôles, des inspections de l'hygiène, ça été un cinéma! Moi je prenais ça pour une rigolade! Et puis, curieusement, on nous a annoncé que c'était autorisé".

M. et Mme Duesberg ont donc mis cette autorisation dans un coin de leur tête; et, les années passant, ont décidé de passer à l'action il y a quelques mois. Les travaux sont aujourd'hui finis, mais le couple, bientôt nonagénaire, n'en a pas fini: "C'est prêt, on va pouvoir enfin se reposer! D'autant plus qu'on est impatient, là-haut, je dois aller décorer tout le paradis, vous vous rendez compte!"