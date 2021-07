A La Louvière, tout va être fait pour que les citoyens vivent "un bel été"

Les Louviérois ne risquent pas de s’ennuyer durant ces deux mois de vacances. La Ville organise en effet "Le bel été à La Louvière". Jusqu’au 5 septembre, un tas d’activités seront proposées comme écouter de la musique, voir des artistes à l’œuvre, se faire un cinéma en plein air ou encore remplir son panier de bonnes choses sur les marchés.



Le premier week-end de juillet, on commencera par se la couler douce le long du canal du Centre historique à Bracquegnies. Le désormais traditionnel " Week-end au bord de l’eau " proposera un marché artisanal, des balades à pied dans des univers fantastiques, des concerts et une fête foraine.



Dans le centre de La Louvière, du 29 juillet au 22 août, la place Maugrétout prendra des allures de station balnéaire. Cent tonnes de sable recouvriront la place qui sera transformée en un espace dédié à la détente, au sport, aux concerts et aux démos de danse. Des terrasses, des parasols, des palmiers, du sable chaud : tout est prévu. Le site sera ouvert tous les jours de 09h00 à 23h00 sauf les vendredis, samedis et veille de jours fériés où la fermeture se fera à 01h00.



Par ailleurs, au coucher du soleil, un drive-in cinéma en plein air s’installera au Louvexpo avec la projection de films cultes à redécouvrir : " En voiture Simone " !



Enfin, on va bien manger aussi cet été dans la cité des Loups grâce au marché des producteurs qui a pour but d’encourager les Louviérois à privilégier les circuits courts et les produits de saison. " Du champ à l’assiette ", c’est le nom de ce marché qui s’installera sur la place de Strépy-Bracquegnies les dimanches 4 juillet, 1er août et 5 septembre de 09h00 à 13h00 et, en version nocturne, dans la rue Albert 1er à La Louvière les vendredis 9 juillet et 13 août de 19h00 à 23h00.



Plus d’informations sur le programme et les horaires de ces animations estivales se trouvent sur le site web de la ville de La Louvière.