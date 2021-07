A La Louvière, les jeunes de l'Eté Solidaire réparent les vélos offerts aux enfants défavorisés

Aurélie a 17 ans et effectue les dernières vérifications sur un vélo : dérailleurs, freins, pression des pneus et sonnette. Tout est en ordre. Au départ, pour elle, la bicyclette était juste un loisir : " J’avais un vélo mais pour tout ce qui était réparation j’allais chez un réparateur parce que je ne m’y connaissais pas trop et, grâce au technicien qui nous a aidés les premiers jours, maintenant je sais facilement réparer le vélo quoi."



En seulement quelques jours, les adolescents ont appris les rudiments de la mécanique du vélo grâce, notamment, à Frédéric Bomal, éducateur. " Ça fait plaisir de voir cette motivation, cette envie en tout cas de faire des choses à caractère social."



Car ces vélos, qui ont été saisis par la police ou donnés, seront offerts à des enfants défavorisés âgés entre neuf et douze ans. Et Aurélie en est très fière : " Et si l’enfant a un problème avec son vélo, il peut revenir ici pour le faire réparer s’il y a un problème, une fuite, un problème de dérailleur ou quoi que ce soit. Je me balade souvent à vélo donc si d’autres enfants peuvent avoir cette chance, ben, ça fait plaisir de pouvoir aider."



Lors de la remise des vélos, les enfants recevront aussi de bons conseils avant de prendre la route. Ceux prodigués par Gilles Dubois, inspecteur au service circulation de la ville de La Louvière : " On leur explique les règles de circulation et l’équipement réglementaire pour le vélo. C’est simplement deux freins efficaces et une sonnette."



Rappelons à ce propos que le casque n’est pas obligatoire mais vivement conseillé.