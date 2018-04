A La Louvière, les enfants des maternelles découvrent le numérique et internet

C'est devenu une véritable question de société : former les plus petits aux nouvelles technologies. A La Louvière, cinq écoles ont débuté ces formations dès la maternelle dans le cadre d'un plan baptisé "Digital Wallonia".

L'idée, c'est non seulement d'utiliser ces nouvelles technologies pour apprendre mais, aussi, d'enseigner les bonnes pratiques dès le plus jeune âge pour éviter certaines dérives à l'avenir.

Ils ont quatre ou cinq ans et sur leurs bancs se trouvent des PC portables. L'activité du jour, c'est trouver sur internet une recette de cookies. En quelques clics et quelques secondes, Elodie à trouvé une recette. Les ordinateurs sont dans les classes depuis janvier. Et, pour leur institutrice, Audrey Dubois, c'est devenu très rapidement un outil pédagogique intéressant : " Ils travaillent en faisant des recherches sur internet ou en travaillant uniquement sur des traitements de textes. Ou alors avec des petits jeux où ils apprennent à manipuler la souris, à cliquer, à bouger, à utiliser tout l’espace de l’écran. "

Derrière ce travail il y a la volonté de baliser l'utilisation d'internet dès le plus jeune âge. Audrey Dubois confirme : " C’est l’objectif en effet d’être critique, de rechercher l’information dont on a besoin et de laisser un peu sur le côté tout ce qui n’est pas nécessaire. Donc, ils doivent pouvoir discriminer les images qu’ils voient et prendre ce dont ils ont besoin. Se discipliner. "

Développer l'esprit critique

La directrice, Catherine Denauw, explique, elle, en quoi consiste concrètement cette formation de manière globale : " Il y a deux axes. L’axe de notre petit journal d’école où les enfants vont eux-mêmes rechercher des informations et faire des photos de toutes les activités qu’ils font pendant l’année scolaire pour les retranscrire dans le petit journal de l’école. Et le deuxième axe est la vidéoconférence entre plusieurs implantations des écoles maternelles autonomes qui permettra l’échange d’informations scientifiques lors des expériences et lors des recherches des enfants. Ici le but n’est pas de les placer devant les écrans par plaisir mais vraiment de leur apprendre à manipuler un ordinateur pour, forcément, développer leur esprit critique surtout en faisant des recherches pour se poser les bonnes questions et réfléchir à ce qu’ils croient être bon et qui, finalement, n’est pas tout à fait exact. "

Au total, 150 petits Louviérois participent à ce plan numérique wallon. Mais, à terme, la commune espère familiariser toutes les écoles de son territoire au numérique.