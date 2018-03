A Frasnes, Lessines et Beloeil, des automobilistes bénévoles véhiculent les personnes isolées

Pas de train, peu de bus, difficile parfois de se déplacer quand on habite en milieu rural. Pour briser l’isolement des citoyens qui n’ont pas de moyens de locomotion, certaines communes se lancent dans un service de taxis solidaires. Des automobilistes bénévoles donnent de leur temps pour conduire des personnes isolées à bord de leur véhicule personnel.

Le système appelé "Centrale des Moins Mobiles" est directement géré par la commune. Les personnes qui souhaitent y avoir recours doivent répondre à deux conditions : avoir des difficultés pour se déplacer et avoir des revenus faibles. Lorsqu’un déplacement est programmé, la commune s’arrange ensuite pour trouver un bénévole disponible. Quant au motif du déplacement, il n’a pas vraiment s’importance. "On peut faire appel à ce service pour un rendez-vous médical, visiter un proche ou faire ses courses ", explique-t-on du côté de la commune de Frasnes qui vient d’adopter le système.

Le but est aussi de créer du lien social entre des gens qui ont du temps à offrir et des personnes seules. En Hainaut occidental, outre Frasnes-lez-Anvaing, deux communes ont recours à ce système : Lessines et Beloeil. A Lessines, la "Centrale des Moins Mobiles est utilisée par une centaine de personnes, nous explique-t-on au CPAS, et on y est toujours à la recherche de bénévoles.. A Beloeil par contre, le système se met seulement en place et n’est pas encore demandé.

Pour y avoir accès…

- A Frasnes-lez-Anvaing : 0499 88 29 78

- A Beloeil : 0488 91 70 10

- A Lessines : 068 270 410