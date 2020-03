A Fleurus, un laboratoire surveille en permanence la qualité de l'eau du robinet

Peut-être avez-vous confiance en l’eau du robinet ? Et vous avez raison. Cette eau est régulièrement contrôlée. Notamment par un laboratoire situé à Fleurus. Des techniciens de la SWDE (Société wallonne des eaux) l’analysent chaque jour. Des tests physiques, chimiques et biologiques sont réalisés. Comme par exemple la recherche de bactéries. Sébastien Ronkart est le manager de ce laboratoire et explique la nature de ces tests : "Le test que l’on réalise a pour objectif de dénombrer des bactéries qui sont indicatrices de certaines contaminations : des contaminations fécales par exemple. Et, en fonction du résultat que nous obtenons, nous prenons des mesures immédiates. Si les résultats sont conformes, tout est parfait et c’est la plupart du temps comme ça que cela se passe. Mais lorsqu’un échantillon nous permet d’observer un problème et de mettre en doute la qualité de l’eau, alors, sans tarder, sans délai, nous effectuons des contrôles sur place. Nous prévenons nos collègues qui produisent ou distribuent de l’eau de façon à s’assurer que le processus est bien sous contrôle, maîtrisé. Et dans la foulée, nous effectuons des reprises pour nous assurer d’un retour d’une bonne qualité de l’eau chez nos clients."



Voilà pour ce qui est des généralités. Mais comment cela se passe-t-il dans les détails ? Sébastien Ronkart revient sur la batterie de tests que subissent les échantillons d’eau collectés : "Nous analysons à la fois des paramètres physico-chimiques sur place comme, par exemple, la teneur en chlore, le pH, la température de l’eau. Ce sont des mesures qui s’effectuent au moment où nous effectuons la collecte des échantillons. Et pour ceux qui arrivent en laboratoire, nous effectuons divers tests. Des tests d’analyses microbiologiques pour dénombrer des bactéries qui sont indicatrices de certaines contaminations. Mais on analyse aussi les échantillons en chimie minérale et en chimie organique. La chimie minérale pour rechercher les principaux métaux ainsi que d’autres paramètres comme le nitrate, les chlorures, les sulfates, etc. Et en chimie organique, on recherche principalement des molécules de type pesticides."



Ce laboratoire situé à Fleurus vient de recevoir, pour la vingtième année consécutive, une accréditation d’excellence.