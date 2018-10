A Enghien, LB-Ecolo et En Mouvement embarquent finalement le PS dans la majorité

A Enghien, le PS montera dans la majorité. Une décision tombée mercredi soir, selon nos confrères de Notélé. Le PS rejoint donc la Liste du Bourgmestre Ecolo Olivier Saint-Amand et la liste En Mouvement qui avaient déjà choisi de gouverner ensemble.

Le parti à la rose est pourtant le grand perdant des élections du 14 octobre dernier puisqu'il n'avait réussi à conserver que 2 de ses 4 sièges.

Olivier Saint-Amand et sa Liste du Bourgmestre-Ecolo étaient par contre sortis renforcés de ce scrutin avec 9 sièges, 3 de plus qu'Ecolo en 2012. La liste Mouvement de l'échevin sortant Jean-Yves Sturbois, sa liste libérale et citoyenne avait décroché 4 sièges.